Nemcsak közvetlenül a magyar határnál gyülekeznek az illegális bevándorlók. Mutattuk az elmúlt napokban, hogy például Belgrádban is sokan várakoznak. Az M1 stábja ma Zomborban járt, ahol óriási a forgalom a befogadóállomáson.

Óriási a tömeg a zombori befogadóállomáson

Mozdulni sem lehet, annyian vannak ebben a befogadótáborban Zomboron. Sokan sátrat vertek, mert az épületben már nem férnek el. Kétszer annyian vannak, mint amennyit a központ elbírna. A bevándorlók arra panaszkodnak, hogy nem kapnak megfelelő ellátást.

„Nincs normális WC, nagyon rossz az ellátás, az étel is, minden rossz” – mondta az egyik bevándorló. „Nem tudunk mosni, nem tudunk fürdeni, nincs mellékhelyiség-fürdőszoba. Nem tudunk normálisan étkezni” – jegyzi meg egy másik.

Többségük embercsempészekkel akar bejutni az Európai Unióba. A legtöbben a sikertelen határátlépés után már nem térnek vissza a táborba, hanem a környező erdőkben bujkálnak vagy az utcákon mászkálnak.

„Mi arra törekszünk, hogy a környező erdőkben, épületekben lévő migránsokat behozzuk a központba, a helyi lakosok biztonsága érdekében is” – mondta a zombori befogadóközpont műszakvezetője, Djokic Milan.

De még így sem sikerül a táborban tartani az illegális bevándorlókat, hiszen Zombort és környékét ellepték a migránsok.

Két héttel ezelőtt lövöldözés is volt a településen, két migráns csoport csapott össze. Az összetűzésben egy ember megsérült, akit kórházba kellett szállítani. Az embereket sokkolta az eset. Elmondásuk szerint eddig is találkoztak már sebhelyes migránsokkal, késelésre is volt példa, de lövöldözésre eddig még nem.

Belgrádot is teljesen ellepték az illegális bevándorlók. Csapatokba verődve tanyáznak a buszpályaudvarok környékén és szerte a városban.

A szerb–magyar–román hármas határnál sem javul a helyzet. Rábén is sok illegális bevándorló tanyázik. A vajdasági falvak lakói félnek, nem mernek kijönni a házaikból, nappal is kulcsra zárják a kapukat.

Nem enyhül a feszültség Szabadkán sem, ahol szintén migránsok két csoportja csapott össze még szombaton. A fegyverek mellett kések is előkerültek. Többen súlyosan megsérültek, egyikük pedig meghalt.

„Itt az új csak az, hogy eldördült, mert azt, hogy van nekik fegyverük, vagy volt nekik fegyverük, ezt én szerintem mindenki tudta” – mondta Pásztor István. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke úgy reagált, hogy szintlépés történt, eddig ugyanis nem használtak éles lőfegyvert a migránsok. Kiemelte, hogy ők a kezdetek óta a migránsválság biztonsági kockázataira figyelmeztetnek, amit a mostani helyzet után egyre többen komolyan is vesznek.

„Azt nem lehet csinálni, ami most gyakorlat, hogy annyi ember mászkál az egész országban, ahogy éppen eszébe jut neki, oda ahova éppen eszébe jut, hogy fogalmunk nincs, hogy kicsodák, mit akarnak, honnan jöttek, hova mennek. A törvénytelenség, a törvénytelenség, mint eljárási mód vált ma elfogadott szabállyá, ez fönntarthatatlan helyzet” – tette hozzá Pásztor István.

A lövöldözés miatt a helyiek tüntetést szerveztek, mert már nem bírják elviselni, hogy a migránsok szinte az egész várost felforgatják, és rettegésben tartják az ott élőket. Szombatra ismét tiltakozásra hívták a helyieket, mert attól tartanak, hogy megismétlődik a múlt heti támadás.