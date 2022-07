Erdőtüzek pusztítottak Dél-Franciaországban

„A tűz már lassabban terjed, és nem fenyegeti szerencsére a lakóterületeket” – közölte pénzeken a déli Gard megye tűzoltóságának szóvivője, aki szerint több napba is telhet, mire a tüzeket teljesen eloltják. A tájékoztatás szerint a hőmérséklet emelkedése és a szél nem csökkenő sebessége nehezíti a munkálatokat. A széllökések pénteken helyenként elérték az óránként 60 kilométeres sebességű erősséget.

Több mint hétszáz tűzoltó dolgozott pénteken a megatűz eloltásán a tűzoltó szavai szerint.

Péntekre virradóra a tűz terjedése lelassult, és már nem fenyegette Besseges és Bordezac településeket a Francia-középhegységben, amelyeknek mintegy száz lakóját csütörtökön kitelepítették.

„Rövid volt az éjszaka” – mondta az AFP hírügynökségnek Besseges egyik lakója, Anais Donval.

L’#incendie de #Bessèges dans le nord du #Gard a brûlé toute la nuit et est encore actif ce matin. Plus de 650 pompiers luttent encore contre les flammes, appuyés par de nombreux moyens aériens. Le vent perdure aujourd’hui toutefois moins fort qu’hier.

Photos via @pompiersdugard pic.twitter.com/2xN5OUc0Uk

— Meteo60 (@meteo60) July 8, 2022