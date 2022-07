Erdőtűz miatt lezárták a nemzeti park egy részét

A Los Angeles Times jelentése szerint a lángok az erdőnek azon a részén csaptak fel, ahol a híres óriás mamutfenyők állnak, a Mariposa Grove környékén, a park déli részén. A tűz eleinte nyolc hektáron égett, de csütörtök estére a park szóvivőjének tájékoztatása szerint már 60-70 hektárra terjedt át.

The Washburn Fire is burning near the lower portion of the Mariposa Grove. The fire is about five to eight acres. Firefighters are suppressing the fire from the ground and air. The Mariposa Grove is closed until further notice.#WashburnFire #Yosemite pic.twitter.com/a8UmOM9Baz

