Abe Sindzó gyilkosság: Biztonsági kamerák felvételei mutatják, hogy a merénylő a beszéd alatt már ott állt és figyelt

Merénylet áldozata lett a volt japán kormányfő

Merénylet áldozata lett Abe Sindzó. A volt japán miniszterelnököt egy kampányrendezvényen lőtték le, amikor éppen beszédet tartott, készülve a hétvégi felsőházi választásra. A biztonsági emberek azonnal leteperték a támadót, aki egy házilag átalakított fegyverrel követte el a gyilkosságot. A lövések után a 67 éves Abe Sindzót helikopterrel kórházba szállították, de az életét már nem tudták megmenteni az orvosok. Abe Sindzó 2012 végétől 2020 szeptemberéig vezette a tokiói kormányt, amikor megromlott egészségi állapota miatt lemondott hivataláról.

Abe Sindzó volt japán kormányfő péntek délelőtt Nara városában a japán Liberális Demokrata Párt jelöltje mellett szólalt fel egy kampányrendezvényen a hétvégi felsőházi választás előtt. Biztonsági kamerák felvételei mutatják, hogy a merénylő a beszéd alatt már ott állt és figyelt.

Majd amikor Abe befejezte a beszédét, hozzálépett, és közvetlen közelről két lövést adott le rá.

A biztonsági emberek azonnal leteperték a támadót, akit a helyszínen őrizetbe vettek.

Abe Sindzót a támadás után helikopterrel kórházba szállították, sajtóértesülések szerint már ekkor sem mutatott életjelet.

A 67 éves politikus vérátömlesztést kapott, azonban az életét már nem tudták megmenteni. A japán fővárosban közben rendkívüli ülést tartott a kormány, ahol az is felmerült, hogy elhalasztják a vasárnapra tervezett választásokat. Abe halálát végül a jelenlegi miniszterelnök jelentette be hivatalosan.

„Őszintén reméltük, hogy felépül, de imáink hiábavalónak bizonyultak. Nincsenek most szavak arra, amit érzünk. De nem csak azok rendültek meg, akik személyesen ismerték Abét” – mondta Kisida Fumio miniszterelnök, aki maga is jól ismerte a volt miniszterelnököt, szolgált a kormányában is.

Japán döbbentettel fogadta a merénylet hírét. Az ázsiai szigetország a világ egyik legbiztonságosabb országa, ahol a politikai erőszak gyakorlatilag ismeretlen.

„Nagyon megdöbbentem. Sosem gondoltam volna, hogy ilyesmi megtörténhet Japánban. Elszomorít, ami történt” – mondta egy fiatal férfi.

A néhai miniszterelnök a világpolitika egyik megbecsült, elismert szereplője volt, a merényletet egyöntetűen elítélte a nemzetközi közösség.

„Mélyen elszomorít és aggaszt bennünket a Japánból érkező hír, hogy a volt miniszterelnök életére törtek. Gondolataink, imáink vele és családjával, illetve Japán népével vannak. Ez egy nagyon-nagyon szomorú pillanat” – nyilatkozta az amerikai külügyminiszter, Antony Blinken az indonéziai G20-csúcstalálkozó előtt.

Ebben a világot megosztó törésvonalak sem számítottak, Abe szerepét egyaránt méltatta a Kreml szóvivője és az ausztrál külügyminiszter is.

Az elkövetőt elfogása után kihallgatták. Kiderült, hogy jelenleg munkanélküli és vonattal utazott Narába. Sajtóértesülések szerint a 41 éves férfi korábban a japán haditengerészetnél szolgált. A gyilkos indokairól azonban sokat egyelőre nem árultak el.

„Jamagami Tecuja emberek egy bizonyos csoportja ellen érzett ellenszenvet. Meggyőződése volt, hogy Abe Sindzó ebbe a csoportba tartozik” – mondta a nyomozás vezetője. Hogy milyen csoportról lehet szó, nem mondta el. Az viszont kiderült, az elkövető alaposan felkészült tettére. Saját maga készítette a fegyverét, és a házában több hasonlót is találtak a nyomozók a házkutatáskor.

Abe Sindzó Japán történetének leghosszabb ideig hivatalban lévő miniszterelnöke volt. 2006-ban lett először kormányfő, azonban egy év után lemondásra kényszerült. 2012 decemberében ismét megválasztottá, 2020 szeptemberéig vezette a tokiói kormányt, amikor megromlott egészségi állapota miatt lemondott a tisztségről. Nevéhez kapcsolódik az a gazdasági program, amellyel a szigetországnak sikerült kiemelkednie a kilencvenes évek eleje óta fennálló mintegy húszéves gazdasági stagnálásból, ugyanakkor sokat tett az ország biztonságának erősítéséért, nemzetközi pozíciójának javításáért is.

Kiemelt kép: Elfogják a fegyverét tartó feltételezett tettest, Jamagami Tecuját, miután lelőtte a választási kampánybeszédet tartó Abe Sindzó volt japán miniszterelnököt. Fotó: MTI