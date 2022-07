Kisfókát talált egy búzaföldön egy ausztrál gazda - FOTÓ

A Cowell közelében élő farmer csütörtök reggel talált rá a búzaföldjére tévedt bébifókára a házához vezető úton, miután a szomszédja felhívta, hogy ritka vendéget kapott. Ty Kayden kocsijával visszavitte a kis állatot az óceánhoz, és szabadon engedte, mivel a környéken nincs olyan állatmenhely, ahol gondoskodhattak volna róla.

I’m retiring from journalism because honestly no story can top the one we have @BrookeNeindorf has on the South Australian Country Hour today.

A baby seal was found amid a wheat crop on a farm near Cowell on the Eyre Peninsula. @ABCRural pic.twitter.com/8RIvObfxT4

— Eliza Berlage (@verbaliza) July 7, 2022