A világ egyik legöregebb pingvinje múlt ki a San Franciscó-i állatkertben

A Magellán-pingvinek az állatkert közleménye szerint 20-30 évet élnek. Captain Eo a nevét egy 1980-as évekbeli Michael Jackson-rövidfilmről kapta, amelyet Disneylandben vetítettek. A hím pingvin a San Franciscó-i állatkert Magellán-pingvin kolóniájának utolsó alapító példánya volt.

Captain Eo élete végén már alig látott és hallott, és különleges táplálásra szorult.

A penguin named Captain EO at San Francisco’s zoo estimated to be 40-years old has died, officials say. https://t.co/0lopl57V5h

— KTVU (@KTVU) July 7, 2022