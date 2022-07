Uniós biztos: rendkívül fontos az EU költségvetésének védelme

Sinkevicius, az Európai Parlament plenáris ülésének az EU pénzügyi érdekeinek védelméről és a csalás elleni küzdelemről szóló 2020-as EP-jelentés bemutatásakor aláhúzta: a tagországoknak minden eszközt meg kell ragadniuk, hogy hatékonyabban szavatolják az uniós források megfelelő elköltését.

Emlékeztetett arra, hogy az uniós eszköztár részét képezi az EU-források védelmét szolgáló feltételességi mechanizmus. Az uniós bizottság most értékeli az eddig hozzá beérkezett adatokat, és mérlegelni fogja, hogy mely esetekben lehet szükséges megvonni a források kifizetését – tette hozzá.

Az uniós biztos végezetül fontosnak nevezte, hogy minden ország, amellyel szemben eljárás indul, megfelelő intézkedéséket hozzon az Európai Unió pénzügyi érdekeit sértő csalások ellen a büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről szóló irányelvjavaslat (PIF) szellemében.

Cseh Katalin, a Momentum Mozgalom európai parlamenti (EP-) képviselője, az EP-dokumentum jelentéstevője kijelentette: fontos biztosítani, hogy az uniós pénzek azokhoz jussanak el, akiknek valóban szükségük van azokra az élelmiszerárak és a megélhetési költségek drágulása miatt.

Közölte: az uniós pénzügyi érdekek védelme nem ideológiai kérdés, különösen nem olyan, amelynek megosztottságot kellene eredményeznie. Akkor sem, ha a magyar kormány visszatért a tárgyalóasztalhoz és engedményeket tett az uniónak. Úgy tűnik, néhány politikus nincs ezzel tisztában, és nincs bennük annyi tisztelet, hogy ne alkalmazzák az orosz stílusú félretájékoztató kampányt az EP üléstermében – mondta.

„Meg akarjuk erősíteni a csalásellenes keretet. Ha egy kormánynak nincs rejtegetnivalója, akkor miért akarna kibújni az ellenőrzés elől?” – tette fel a kérdést a momentumos politikus.

