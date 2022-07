Tüzet nyitott a holland rendőrség a demonstráló gazdákra

Hollandia-szerte tiltakoznak a gazdák az állattartó gazdaságok tervezett bezárása miatt – számolt be a dutchnews.nl internetes oldal. A kiterjedt mezőgazdasággal rendelkező országban az utóbbi években rendszeresen túllépték a nitrogénkibocsátási normákra vonatkozó szabályokat, ám az ország legfelsőbb bírósága úgy döntött, ennek most véget vet. A holland kormány szerint a normák túllépéséért a haszonállattartók a felelősek, így azok mintegy 30 százalékának fel kell hagynia az állattenyésztéssel.

A feldühödött gazdák a verdiktre válaszul – traktorokkal és szénabálákkal – több bekötőutat lezártak, illetve blokkoltak számos raktárat, megbénítva ezzel a helyi szupermarketek ellátását. A demonstrálók lezárták az északi országrészt Eindhovennel összekötő A50-es autópálya egyik forgalmas felhajtóját, teljesen elrekesztve ezzel a környék forgalmát. A tiltakozókhoz csatlakoztak halászok is, akik a magas üzemanyag árak ellen demonstrálva hajóikkal lezárták az északi Lauwersoog kikötőjét.

A holland rendőrség tájékoztatása szerint – a közrend helyreállítása érdekében, amennyiben szükséges – készek bevetni a hadsereg egységeit is. A stratégiailag kiemelt helyszínek védelmét – ezek közé tartozik az amszterdami Schiphol Nemzetközi Repülőtér is – a rendőrség megerősítette.

Egy felvételen, amelyet a Twitterre töltöttek fel, látható, amint a holland rendőrség egyik egysége tüzet nyit egy demonstráló traktoros járművére.

„Az indulatok odáig fajultak, hogy a rendőrök éles lőszerrel tüzeltek egy traktorra. Senki nem sérült meg, de a járművet eltalálták. Az incidens miatt vizsgálatot indítottak” – számolt be az esetről a 888.hu.

Dutch police firing their weapons at farmers protesting in their tractors against the government’s nitrogen policy tonight in Heerenven.

Such cases are unheard of in the Visegrad 4.

The Dutch police has earlier been criticized for excessive violence by UN rapporteur @NilsMelzer pic.twitter.com/vjpcBnMpQr

— Visegrád 24 (@visegrad24) July 5, 2022