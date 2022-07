Bele is halhat a nevetésbe a furcsa betegségben szenvedő 27 éves nő

„Allergiás vagyok az erős érzelmekre” – mesélt a 27 éves brit túlélő megrázó történetéről TikTokján közzétett videókban. „Bármilyen változás a testem állapotában – akár nevetek, sírok, szomorú vagyok vagy stresszes vagyok – kémiai reakciót okozhat” – írja a The New York Post.

A betegség nem más, mint a masztocita aktivációs szindróma (mast cell activation syndrome, MCAS) egy olyan immunológiai probléma, amikor is a masztociták (más néven hízósejtek) aktivitása megnő, így fokozott hisztamin kibocsátás történik.

In our last talk at the @rarediseaseuk annual meeting, Natasha Coastes, elite disability gymnast talks about what it means to live with mast cell activation syndrome, a rare condition that is caused by overactive mast cells #raredisease #mcas @MastCellAction pic.twitter.com/lxeZuMHizA

