Annie Lennoxról nevezte el egyik épületét egy skót egyetem

A Eurythmics egykori sztárja, aki 2018-ban az egyetem első női kancellárja lett, hihetetlen megtiszteltetésnek nevezte a lépést.

A 67 éves Lennox a következő két napban három diplomaosztó ünnepségen vesz részt az egyetemen.

Lennox a skóciai Aberdeenben nőtt fel, majd a Tourists nevű popegyüttessel aratott sikert az 1970-es években. Dave Stewarttal az 1980-as években Eurythmics néven tettek szert világhírre olyan slágerekkel, mint a Sweet Dreams (Are Made of This) és a There Must Be an Angel (Playing with My Heart). 1992-től Lennox szólókarrierbe kezdett, máig hat szólóalbumot adott ki.

What a privilege to speak at the ceremony to install Annie Lennox as Chancellor of GCU @CaledonianNews. Annie has been an inspiration to me since I was a teenager and her passion for social justice and gender equality makes her the perfect choice for this role. pic.twitter.com/qvvLv6k5vy

— Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) July 2, 2018