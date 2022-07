A taxonómia rendelet megerősítése mellett foglalt állást a cseh miniszterelnök Strasbourgban

Az atomenergiát és a földgázt a fenntartható energiaforrások közé soroló taxonómia rendelet megerősítése a klímacélok megőrzése mellett rugalmasságot biztosít a tagországok számára az energetikai beszerzések és beruházások területén – közölte Petr Fiala cseh miniszterelnök Strasbourgban, az Európai Parlament szerdai plenáris ülésén.

Az Európai Unió Tanácsa féléves cseh elnökségének prioritásait bemutató EP-vita során Fiala hangsúlyozta: több európai ország számára egyedül az atomenergia és a biztonságos országokból beszerzett földgáz garantálja az energiaellátása biztonságát.

„Ezért arra kérem önöket, fogadják el ezt a kompromisszumot” – mondta a cseh miniszterelnök arra vonatkozóan, hogy az Európai Parlament szerdán szavaz a taxonómia rendelet módosítását célzó EP-javaslatról, mely a földgázt és az atomenergiát kivenné a fenntartható energiaforrások közül. A július elsejétől december 31-ig tartó cseh tanácsi elnökség programjával kapcsolatban Petr Fiala azt mondta, a figyelem középpontjában az ukrajnai háború okozta menekültválság kezelése, Ukrajna háború utáni újjáépítése, az energiabiztonság, az európai védelmi képességek és a kiberbiztonság megerősítése, az európai gazdaság, valamint a demokratikus intézmények ellenállóképességének növelése áll.

Az EU és tagállamai Ukrajnának nyújtott politikai és katonai támogatása létfontosságú Európa biztonságának szavatolására – szögezte le. Az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban kijelentette: az európai jövő attól függ, Európa kiáll-e az orosz fenyegetéssel szemben”. Mint mondta, “egységes és a határozott fellépésre van szükség az orosz agresszióval szemben, ahogy a háború okozta gazdasági és élelmezési gondok megoldásával kapcsolatban is.

„Ha azt akarjuk, hogy Európát megőrizzük olyannak, amilyenek szeretjük, most még inkább, mint valaha, az európai értékek védelmére van szükség” – fogalmazott a cseh miniszterelnök, majd hozzátette: a kihívásokra adott európai válaszok meghozatalakor kiegyensúlyozottságra, egységre van szükség, és el kell kerülni a megosztottságot.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a vita során elmondott beszédében azt hangsúlyozta, hogy az Oroszországból származó energiahordozók szállításának teljes leállására kell felkészülni. Kijelentette: biztosítani kell, hogy az energiapiac zavarai esetén a rendelkezésre álló gázból minden tagállam számára jusson. Meg kell őrizni az egységes belső piacot, és fenn kell tartani az ipar ellátási láncot – mondta.

A koronavírus járvány időszaka megmutatta, hogy az egoizmus, a protekcionizmus, a zárt határok, az exporttilalmak az egység széttöredezéséhez vezet – tette hozzá az uniós bizottság elnöke.

Hidvéghi Balázs, a Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselője felszólalásában hangsúlyozta, Csehország példátlan gazdasági és biztonsági kihívások idején veszi át az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét. „Ilyen helyzetben nem engedhetjük meg magunknak a megosztottságot, a felesleges belső vitákat. Azt várjuk a cseh elnökségtől, hogy mutasson józanságot és a valódi problémákra összpontosítson” – fogalmazott.

A képviselő emellett hangsúlyozta: a tagállamoknak most minden eszközre és forrásra szükségük van. Hidvéghi Balázs ezért arra kérte a cseh elnökséget, segítse elő, hogy minden tagállam, köztük Magyarország és Lengyelország is hozzájusson az uniós forrásokhoz. Erre szavai szerint az Ukrajnából elmenekültek befogadása, valamint a gazdasági recesszió és a kialakult energiaválság miatt is szükség van. Reménykeltőnek nevezte, hogy a cseh elnökség az energiaellátás biztonságának szavatolására helyezi a hangsúlyt, mert – mint közölte – az energiaellátás nem ideológiai, hanem fizikai kérdés. Vagy van energiahordozó, vagy nincs – jelentette ki. Az unió vezetőinek az európai emberek érdekét kell képviselniük – tette hozzá Hidvéghi Balázs.