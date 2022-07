Tűzvész pusztít, több falu lakóit is evakuálni kellett

Itea kikötőváros közelében több faluból evakuálni kellett a lakosokat a tűzvész miatt hétfőn, a tőle néhány kilométerre fekvő Ámfissában pedig olajfaültetvényeket pusztítottak el a lángok.

Keddre virradóan újabb repülők és helikopterek érkeztek az érintett helyszínekre, tűzoltófelszereléssel a fedélzetükön.

this is greece every fucking summer!

this is the greece that no one wants to show to the tourists!!!

the magnificent olive grove of Amfissa and Itea in Fokida is burning. a 5* hotel/resort in Kranidi is also burning.

it’s devastating 😢💔 pic.twitter.com/odtKzCfl1X

