Nemi erőszak gyanújával tartóztatták le a válogatott futballistát

Egy 29 éves labdarúgót nemi erőszak vádjával hétfő reggel vett őrizetbe a rendőrség – számolt be róla a The Telegrapgh.

Egy húszas éveiben járó nő július 4-én jelentette be megerőszakolását a rendőrségen, ami az áldozat szerint a múlt hónapban történt. A rendőrség London Barnet kerületében fogta el a meg nem nevezett gyanúsítottat, aki azóta is letartóztatásban van – írja cikkében a The Sun.