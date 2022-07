Klímaaktivisták odaragasztották magukat John Constable egy képéhez Londonban

A BBC News beszámolója szerint a Just Stop Oil (JSO) feliratú pólót viselő két aktivista átlépett a The Hay Wain (A szénásszekér) című festmény előtti kötélkordonon, a képre rögzítették saját változatukat, és a kezüket is a kerethez ragasztották, majd a kép mellé térdelve fennhangon fejezték ki tiltakozásukat.

A Nemzeti Galéria tájékoztatása szerint a kiérkező rendőrök kiürítették a termet, és a kivezetett tüntetőket őrizetbe vették.

A festményt a galéria restaurátorai megvizsgálták, és megállapították, hogy a keret kisebb mértékben megsérült, emellett a festményt fedő lakkréteg is kisebb kárt szenvedett, de a szakemberek szerint mindkét sérülés helyreállítható.

Listen to why Eben took this action today.

Just Stop Oil has been targeting art, as well as sport as it is part of our collective culture.

We love our history and culture too much to just allow it all to be destroyed.

Join the resistance – https://t.co/7BzUVS02dZ pic.twitter.com/3c7sX8QSdl

— JustStopOil (@JustStop_Oil) July 4, 2022