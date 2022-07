Kellemetlen bakival hökkentette meg osztrák közönségét a Kiss

Az amerikai heavy metal zenekar, a Kiss bécsi koncertjének végén az ausztrál zászló színeivel búcsúztak a zenészek az osztrák nagyérdeműtől. Nem csak sztárzenészek, hétköznapi szurkolók is hibáztak már...

Az amerikai heavy metal zenekar, a Kiss, az End Of The Road című világ körüli turnéjának bécsi állomásán megdöbbentette 9000 rajongóját – számolt be a Kronen Zeitung internetes kiadása. A mintegy másfél órás show végén – az elköszönéskor – az ausztrál nemzeti lobogó színeit festették a monumentális KISS feliratra a színpadon. A kínos bakin a közönség nagy része jót derült, és a megszólaltatottak többsége a zenei élményt emelte ki, nem törődött a hibával.

Nem csak amerikai szupersztárokkal esik meg az ilyen tévedés. Emlékezetes eset volt a tavaly nyári labdarúgó-Európa-bajnokság magyar–francia csoportmeccse, amire néhány gall szurkoló bukaresti repülőjegyet váltott.

Kiss played in Austria last night 🇦🇺 pic.twitter.com/XAvaXfRGqh — Ben Nguyen (@BenNguyenTV) June 27, 2022

Nyitókép: Twitter (a Kiss zenekar bécsi koncertjén az ausztrál nemzeti lobogó színei voltak láthatók.)