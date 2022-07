Katasztrófa sújtotta területnek nyilvánították Új-Dél-Wales államot

A hétfőn késő este történt bejelentés lehetővé teszi a sürgősségi pénzek gyors folyósítását az érintett területekre. Péntek óta, különösen Sydneyben, hatalmas felhőszakadások voltak.

A BBC világrádió híradása szerint Új-Dél-Wales egyes részein négy nap alatt több csapadék hullott, mint Londonban egy év alatt.

Kedd reggel óta mintegy 50 ezer embert szólítottak fel arra, hogy vonuljon biztonságos helyre az ár miatt. Az éjszaka folyamán több százan kértek sürgősségi segítséget – jelentette az ABC helyi televízió.

A mentőszolgálatokat többször is kihívták a lakosság mentésére. Csaknem húszezer házban nincs áram, nagy területek állnak méteres víz alatt.

Severe flooding has again hit parts of Sydney🇦🇺

150-300mm has fallen in just 24hrs in parts of New South Wales (Sydney’s MONTHLY average for July is around 100mm)

More heavy rain to come over the next few days toohttps://t.co/8BMNWtU3x5 | Matt pic.twitter.com/iUCAJjK5sg

— BBC Weather (@bbcweather) July 3, 2022