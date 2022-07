Háziorvosa körmöshöz küldte az éppen agyvérzésen áteső édesanyát

A délkelet-angliai Portsmouth-ban élő háromgyerekes édesanya négy évvel ezelőtt erős fejfájásra és homályos látásra panaszkodott. Még aznap felkereste háziorvosát, aki úgy vélte, a 34 éves nőnek vérnyomásproblémái lehetnek, így minden további vizsgálat nélkül haza is engedte – írja a Daily Mail.

Három nappal később felkeresett egy klinikát, mivel tünetei súlyosbodtak. Három alkalommal próbált orvosi segítséget kérni, mindhárom alkalommal más szakembertől.

Mother, 34, who suffered a stroke was told by GP to have a MANICURE

