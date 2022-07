Emelkedett a manipuri sárlavina halálos áldozatainak száma

A kutatás és a mentés már hatodik napja zajlik, és több mint négyszázan vesznek részt benne. A mentőcsapatok keresőkutyákat és radart is bevetnek.

Az építkezést a hadsereg biztosította, mert a térségben évtizedek óta lázadók tevékenykednek. Az áldozatok többsége a katonák közül került ki. A sárlavina múlt csütörtök hajnalban zúdult a területre, amikor sokan aludtak.

A törmelék gáthoz hasonlóan eltorlaszolta egy folyó útját. Tisztségviselők szerint a víz vélhetőleg elárasztja a környékbeli, alacsonyan fekvő területeket, ha sikerül eltakarítani a földet. A helyi hatóságok felszólították a térség lakóit, hogy álljanak készen az evakuációra.

Over 50 Indian armies personnel and villagers are still trapped in the massive #ManipurLandslide. Pray for them! 🙏 pic.twitter.com/DMdm0RFLaM

— Licypriya Kangujam (@LicypriyaK) June 30, 2022