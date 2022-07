Dermesztő sikolyok Chicagóban, videón a mészárlás pillanata

A függetlenség napi felvonuláson történt lövöldözés pillanatait rögzítette egy kamera. A felvételen két gyors sorozatlövés hallható, miközben a nézők rémülten rohannak az ellenkező irányba – írja a New York Post.

#BREAKING: More Footage From The Mass Shooting In Highland Park, Illinois #BreakingNews pic.twitter.com/cYrqnGs2VU

