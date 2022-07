Újjáépítési alapot létesítene Ukrajna számára az Európai Beruházási Bank

A háború sújtotta ország kormánya első alkalommal ismerteti az újjáépítési folyamat prioritásait. A kétnapos találkozón mintegy 40 potenciális donorország, valamint nemzetközi szervezetek és pénzügyi intézmények vesznek részt.

Az EIB egy „EU-Ukrajna Gateway Trust Fund” (E-U GTF) létrehozását javasolja, amely kezdetben 20 milliárd eurót biztosítana vissza nem térítendő támogatásként, hitelként és garanciaként az uniós országoktól és az uniós költségvetésből – derül ki dokumentumból, amelyet a Reuters hírügynökség idézett.

A pénzt elsősorban az infrastruktúra, például a hidak, a víz- és energiaellátás, de akár a távközlési hálózatok újjáépítésére is fel lehetne használni.

Az EU az EIB közreműködésével a kis- és középvállalkozások támogatására a koronavírus-válság idején indított programhoz hasonló támogatási alap létesítését Ukrajna újjáépítésének a finanszírozásához az Európai Bizottságnak és az uniós tagállamoknak még jóvá kell hagyniuk.

Ursula von der Leyen a konferencián azt jelentette be, hogy az Európai Unió újjáépítési platformot hoz létre az ukrajnai újjáépítés koordinálására.

