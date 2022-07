Olasz gleccseromlás: Egy üresen maradt magyar rendszámú autóra is utaltak

Maurizio Fugatti elmondta, az eltűntek korábban huszonkettőre becsült száma csökkent. Többekről ugyanis kiderült, hogy noha a helyszínen tartózkodtak a jégcsuszamláskor, bajuk nem esett, családtagjaik mégis eltűntként jelezték őket a hatóságoknak. A legutóbbi hatósági jelentések szerint az eltűntek között három külföldi van, mindhárman cseh állampolgárok.

A hegyvidéki Canazei városban rögtönzött sajtótájékoztatón jelen volt Mario Draghi miniszterelnök, Fabrizio Curcio, a katasztrófavédelem vezetője, valamint Luca Zaia venetói tartományi elnök.

Mario Draghi kiegészítésként közölte, hogy az eltűntek listáját a katasztrófa helyszínéhez legközelebbi parkolóban hagyott, és azóta is üresen ott maradt gépkocsik alapján igyekeztek összeállítani.

– mondta Mario Draghi.

Az autonóm területnek számító Trento kormányzója hozzátette, hogy eddig hét áldozatot találtak, és közülük hármat azonosítottak. Nyolcan sebesültek meg, két ember állapota súlyos. Egy 67 éves német férfiról és egy 58 éves német nőről van szó, mindkettejüket intenzív osztályon kezelik.

BREAKING NEWS : In a record temperature of 10°C at 3000m in altitude, a serac collapsed on the #Marmolada glacier (Dolomites), along the normal route to the Punta Rocca summit

The death toll is currently 6 and 8 injured#Italypic.twitter.com/0QMKkUGg5R

