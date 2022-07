Megnőtt az üzbegisztáni zavargások halálos áldozatainak száma

A biztonsági erők 516 embert vettek őrizetbe a tüntetés feloszlatása során múlt pénteken, de mostanra sokukat szabadon engedték – számolt be a nemzeti gárda sajtóirodája.

Savkat Mirzijojev államfő szombaton úgy döntött, hogy eláll az alkotmány módosításának tervétől, amellyel eltörölnék Karakalpaksztán autonóm státuszát.

Az elnök egy hónapra rendkívüli állapotot hirdetett az északnyugati tartományban.

In #Uzbekistan street protests are illegal (and rare). This is the number of protesters who took to the streets of #nukus, a city with a little over 300,000 inhabitants pic.twitter.com/ZJCSUAA1fD

— Agnieszka Pikulicka (@Aga_Pik) July 2, 2022