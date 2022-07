Hátborzongató felvételek a koppenhágai lövöldözőről

Hárman életüket vesztették, többen pedig súlyosan megsérültek a koppenhágai Fields bevásárlóközpontban történt vasárnapi lövöldözés során.

Több szemtanú a közösségi médiában osztott meg felvételeket, amelyeket telefonjaikkal rögzítettek a tragikus estén.

Az egyik videón a 22 éves dán állampolgárként azonosított fegyveres férfi látható, amint fel-alá járkál fegyverével a bevásárlóközpontban. Soren Thomassen rendőrfőkapitány szerint a férfi indítéka nem ismert.

A 22-year-old gunman killed several people at #Denmark‘s largest shopping mall, #Fields. Several people filmed the #shooter and shared the footage on social media. The gunman has been apprehended. More information will be released later.#Copenhagen pic.twitter.com/4UsQoqk6db

