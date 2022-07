Emberek ezreit menekítik ki az árvíz miatt

Carlene York, az állami katasztrófavédelmi szolgálat egyik tisztségviselője a gátak túlcsordulására figyelmeztetett. A szolgálat egyébként összesen mintegy 32 ezer ember figyelmét hívta fel a veszélyre Új-Dél-Wales államban, ahol az előrejelzések szerint az özönvízszerű esőzések még legalább 24 órán át folytatódhatnak.

Nagy mennyiségű víz ömlött ki a nyomás alatt álló Warragamba-gátnál, amely a város nagy részét ivóvízzel látja el.

A mentőszolgálatok azt közölték, hogy vasárnap este óta több mint 80 embernek nyújtottak segítséget.

Hétfő reggelre a folyó iszapbarna vize tóvá változtatott egy nagy területet Sydney délnyugati külvárosában, Camdenben.

A televíziós felvételeken utak tűntek el a víz alatt, és lakókocsik álltak a vízben, amelyek közül legalább egy az oldalára borult.

Sydney partjainál a mentők egy 150 méter hosszú teherhajón próbálnak segíteni, amelynek fedélzetén a legénység 21 tagja tartózkodik, ám a mentést egyelőre biztonsági okokból elhalasztották.

Ausztrália keleti partvidékét az elmúlt 18 hónapban többször is elöntötte az árvíz.

