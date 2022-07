A tüntetők erősebb Európa-párti irányvonalat követeltek a kormánytól Tbilisziben

A parlament épülete előtt táborozó tüntetők szavatolták, hogy a megmozdulást – amely során egyébként Európa-barát filmeket és előadásokat mutattak be a járókelőknek – békés mederben tartják.

„Meg akarjuk mutatni Európának, hogy hajlandóak vagyunk a végsőkig építően gondolkodni és megmutatni az európai kultúrát a gyakorlatban, bár nagyon csalódottak vagyunk a hatóságok miatt” – mondta a tüntetés egyik szervezője, Giga Makarasvili.

1/2 -On July 3rd, #HometoEurope rally was held in #Tbilisi. Thousands demanded the resignation of PM Irakli #Garibashvili. Some of the rally participants spent the night near the government administration building.

📌https://t.co/iryitdxkHm pic.twitter.com/hUY1kjpbs1

— ბათუმელები • Batumelebi.ge (@Batumelebi_ge) July 4, 2022