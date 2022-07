A 29. emeletről zuhant a halálba a kíváncsi kisfiú

Egy hároméves kisfiú kizuhant egy New York-i ház huszonkilencedik emeletéről szombat reggel – írja a New York Post.

Parents of toddler in fatal fall from NYC high-rise thought he was safely playing: sources https://t.co/hY7hez9wWa pic.twitter.com/f1AwV2vKbf

— New York Post (@nypost) July 3, 2022