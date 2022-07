Szakértő: Jelenleg nem reális, hogy Ukrajna megnyerheti a háborút

A NATO-csúcs után a Pentagon bejelentette, hogy a közeljövőben az Egyesült Államok új, 820 millió dollár értékű katonai segélycsomagot ad Ukrajnának. Benne légelhárító rendszerek, különféle lőszerek és különleges radarok lesznek. A fegyveres konfliktust támogató politikusok mellett Soros György fia is a háború folytatása mellett érvelt egy, a Nyílt Társadalom Alapítvány által támogatott nemzetközi szervezet ülésén. A háború öt hónapja tart, a fegyverszállítmányok ellenére Ukrajna nem tud jelentős támadást végrehajtani Oroszország ellen. Ezekről kérdezték Horváth József biztonságpolitikai tanácsadót a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában.

Horváth József, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai elemzője elmondta: 1992-ben Ukrajna megalakulásakor voltak 42-43 millióan, azóta nem tartottak népszámlálást, de a hírek szerint 8-10 millióan Nyugat-Európába vándoroltak ki. Az elmúlt hónapokban közel 8 millióan kerültek orosz fennhatóság alá, 7 millióan pedig elmenekültek, így egy maximum 20-25 milliós ország áll szemben az oroszokkal.

A szakértő szerint Ukrajna gyakorlatilag már a legjobban képzett erőit is elveszítette, légierejének, szárazföldi haderejének és tüzérségének döntő része megsemmisült. Most érte el az orosz technikai fölény azt a kritikus szintet, hogy könnyebben nyomulnak előre, annak ellenére is, hogy az ukrán katonák hősiesen harcolnak.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kérései kapcsán úgy fogalmazott, hogy fegyverszállítmányokkal rövid távon nem lehet megfordítani a háború menetét. A NATO szerencsére az egységet mutatja kifelé, de

az Egyesült Államok, Kanada, Nagy-Britannia, Lengyelország és a Baltikum mindenáron le akarja győzni az oroszokat, akár jelentős ukrán véráldozatok árán is.

A franciák, a németek és a legtöbb közép-európai ország tisztában van azzal, hogy Ukrajna ezt a háborút nem tudja megnyerni, ezért szorgalmazzák a fegyverszünetet és a tárgyalások megindítását. Ha ez nem történik meg, az ország egyre nagyobb nehézségekbe fog ütközni nemcsak katonailag, hanem gazdaságilag is.

Ha a beígért nyugati fegyverszállítmányokat leszállították volna, Ukrajna már egy nagyon modern haderővel rendelkezne, ezzel szemben leginkább ex-szovjet eszközöket kaptak,

a modernebb fegyverrendszerek döntő része nem érkezett meg, vagy le sem gyártották.

A beérkezett fegyvereket az oroszok jobbára megsemmisítik, és az utánpótlási vonalakat is igyekeznek szűkíteni.

A feketepiacon is szép számban megjelentek ezek a fegyverek, például a Kalasnyikovok, ez pedig a terroristáknak kedvez. Különböző bűnszervezetek olyan országokba is el tudják juttatni ezeket az eszközöket, ahová hivatalosan nem lehetne, mert terrorizmust támogató országokként vannak számon tartva.

Nyitóképünkön az ukrán területvédelmi erők tagjai fegyverekkel gyakorlatoznak Harkivban (Fotó: MTI/EPA/Vaszilij Zslobszky)