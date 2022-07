Scholz: Putyin még hosszú ideig képes lesz a háború folytatására

Vlagyimir Putyin orosz elnök még hosszú ideig képes lesz folytatni az ukrajnai háborút – jelentette ki Olaf Scholz német kancellár a CBS amerikai hírcsatornának adott, vasárnap közzétett interjújában.

„Úgy vélem, a háborúról már annak kezdete előtt egy évvel megszülethetett a döntés, talán még korábban, mert felkészült rá” – hangoztatta a német kancellár angolul nyilatkozva. “Ezért még nagyon hosszú ideig folytatni tudja a háborút” – tette hozzá.

A beszélgetést még a madridi NATO-csúcson rögzítették, de csak most tették közzé teljes terjedelmében.

Scholz az interjúban elismerte, hogy hibás döntés volt a múltban egyoldalú függőségbe kerülni az orosz energiahordozóktól.

„Európa-szerte be kellett volna fektetnünk egy olyan infrastruktúrába, amely lehetővé tette volna számunkra, hogy egyik napról a másikra változtatni tudjunk a kínálaton” – mondta. Ez olyan lecke, amelyet most megtanultak Európában. A Németország orosz energiáért fizetett kiadásait firtató kérdésre Scholz mindössze annyit mondott, hogy ez az összeg folyamatosan csökken. Hozzátette, hogy Putyin a szankciók miatt nem is tudja elkölteni a pénzt nyugati termékekere, így a többi között korszerű technológiákra.

Elemzések szerint Oroszország csak az ukrajnai hadművelete első száz napjában 93 milliárd euró bevételt ért el energiahordozók exportjával. Egy finn jelentés szerint Kínát követően Németország volt Oroszország második legnagyobb ügyfele 12,1 milliárd euró értékben vásárolva energiahordozókat.