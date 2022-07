Lövöldözés volt egy koppenhágai bevásárlóközpontban

A dán rendőrség nagy erőkkel vonult ki az Amager városrészben található Fields bevásárlóközponthoz. Egyelőre nem tudni a sérültek számát, illetve azt sem, hogy vannak-e halottak.

A lövöldözéssel összefüggésben egy gyanúsítottat őrizetbe vettek.

#Breaking: Just in – The Copenhagen police is treating this shooting inside the shopping center as a “serious mass victim event” and dozens of first emergency responders are parked outside the shopping center. #Copenhagen #Denmark pic.twitter.com/379xQgxLCq

— Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) July 3, 2022