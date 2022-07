Brutális cápatámadás történt a magyarok egyik kedvenc üdülőhelyén

A 68 éves nő, aki a cápatámadásban elvesztette egyik lábát és egyik karját, nem sokkal a kórházba szállítása után halt meg – közölte egy egyiptomi egészségügyi illetékes.

A partszakaszt, ahol a baleset történt, a Vörös-tengeri tartomány kormányzójának hivatala által kiadott dokumentum szerint a hatóságok három napra lezárták, és megtiltottak minden „tengeri tevékenységet”, beleértve a búvárkodást, a szörfözést és a sárkányhajózást. A Hurghada előtti vizekről a halászhajókat is kitiltották.

Egy internetre felkerült videó szerint, ami egy mólóról készült, a cápa a parthoz viszonylag közel támadta meg a nőt. A mólón állók egy kötelet próbáltak a nő felé dobni. Az azonban nem derült ki, hogyan tudott a nő a partra jutni.

Rest in peace to the victim.

Tourist dies after shark attack in front of terrified families at Egypt beach.#Egypt #SharkAttack #triggerwarning pic.twitter.com/ta6QLOugMM

— Layla Salah (@Salah16Layla) July 2, 2022