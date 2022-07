Tour de France: Átfogó razziát tartott az Europol a bahreini csapatnál

Az Európai Unió tagállamai közötti igazságügyi együttműködésért felelős, hágai székhelyű uniós ügynökség (Eurojust) pénteken azt közölte, hogy hat országban 14 ingatlant kutattak át – a versenyzők és az alkalmazottak lakásait -, és három embert hallgattak ki.

Egy szlovéniai ingatlanban 412 darab barna és 67 fehér kapszulát találtak, de egyelőre nem tudják, azok milyen anyagokat tartalmaznak. Belgiumban, Olaszországban és Lengyelországban is lefoglaltak különböző szereket, valamint számítógépeket, mobiltelefonokat és egyéb elektronikus eszközöket.

A rendőrség Spanyolországban is átkutatott néhány ingatlant, és lefoglalt lehetséges bizonyítékokat, és házkutatás volt a csapat dániai szállodájában is.

Photos released from the raids inside the Bahrain Victorious team at the Tour de France. #TDF2022 📷Europol pic.twitter.com/3H4AUYZYaR

— Daniel Benson (@dnlbenson) July 1, 2022