Soros fia az orosz atomfenyegetés ellenére is keményebb fellépést vár a Nyugattól

Az Egyesült Államokat és Európát is belesodorná az ukrajnai háborúba Soros György fia. Alex Soros nemrég egyebek mellett arról beszélt, hogy a nyugati hatalmaknak végre túl kellene lépniük az orosz atomfegyverekkel szembeni félelmükön, és akkor megvalósulhatna egy, a délszláv háborúhoz hasonló katonai beavatkozás Ukrajnában is – számolt be az M1 Híradója.

Origo: Soros György fia belesodorná a háborúba Amerikát és Európát is „Abszolút győzelem nélkül nem lesz igazság és most az a fontos, hogy ki fagy meg előbb, mert nem hiszem, hogy a két fél között lehetséges lenne a tárgyalás” – így értékelte az orosz ukrán háborút Alexander Soros, egy, a Nyílt Társadalom Alapítványok által finanszírozott szervezet fórumán. Vagyis Soros György fia szerint a háborút csak az egyik fél totális győzelmével lehet lezárni a tárgyalás helyett. „Amire február 24-e vagy 25-e előtt azt mondtuk, hogy nem tesszük meg, már megtettük. Szankciók és fegyverszállítások vannak, amelyek megváltoztatják a dolgokat. Németország már nem pacifista, Svédország már nem semleges. De úgy látom, hogy a Nyugat csak ennyi áldozatra hajlandó” – folytatta Alexander Soros, aki előrelépésnek tartja a nyugati szankciókat és a fegyverszállításokat, de szerinte ennél több kell. A Soros birodalom várható örököse a Nyugat aktívabb fellépését sürgette, annak ellenére is, hogy Oroszországnak atomfegyverei vannak. Úgy fogalmazott: „Azt mondják, hajlandók vagyunk harcolni Ukrajnáért. Igen! Az utolsó ukránig. Én azt gondolom mindannyiunknak küzdeni kell és le kell győznünk a nukleáris fegyverek miatt érzett feszélyezettségünket”. Ha a nyugat túllépne az atomfegyverek miatt érzett félelmén, a spekuláns fia szerint akkor egy olyan beavatkozás is elképzelhető lenne, mint amilyen a délszláv háborúban történt. Vagyis, Soros Alexander szerint a nyugati országoknak katonákkal kellene részt vennie a háborúban. Soros György fia háborúpárti előadást tartott és háborúba sodorná Amerikát és Európát – erről írt az Origo. A portál szerint Soros Alexander a jelenleginél nagyobb nyugati szerepvállalást akar, és bírálta, hogy az USA valamint az Európai Országok nem segítenek katonákkal is Ukrajnának. A Külkapcsolati Tanács – ahol Soros Alexander elmondta gondolatait – a Soros-hálózat egyik fontos, háttéremberekből álló fóruma – írja a Magyar Nemzet A lap szerint ezeken a találkozókon időnként magyar tagok – például Bajnai Gordon és Gyurcsány Ferenc felesége, Dobrev Klára, – is képviseltetik magukat, és Soros György is rendszeresen mond ott beszédeket. Nem a mostani az első, amikor a Soros-dinasztia tagjai háború-párti nézeteiket hangoztatják. Soros György májusban a davosi Világgazdasági Fórumon nevezte a szabad világ megőrzésének Vlagyimir Putyin bukását és állította be a nyílt és zárt társadalmak küzdelmeként az ukrajnai háborút Nem sokkal korábban pedig egyik kedvelt szócsövén a Project Syndicate portálon keresztül képviselt militarista álláspontot, amikor vadászgépek szállítását sürgette Ukrajnába és a harmadik világháború kitörését vízionálta.