Itt a nyár, itt a káosz Európa repterein

Káosz van Európa repülőterein, mindennapossá váltak a késések, a járatkimaradások vagy járattörlések. A helyzet a nyári hónapokban csúcsosodott ki, amikor rengetegen indultak el nyaralni. A gondot az okozza, hogy a járvány időszakában elbocsátották a repülőtéri dolgozókat, és azóta csak lassan tudnak ismét munkavállalókat találni. Ráadásul sok légitársaság – főleg a fapadosok – épp a dolgozók fizetésén spórolva oldaná meg a kialakult helyzetet. Egyszerre vannak tehát sztrájkok és munkaerőhiány a nagy repülőtereken, aminek az utasok látják a kárát – számolt be az M1 Híradó.

Káosz van az európai repülőtereken

Sorbanállás, csomagkeresés, járatkimaradások – elkezdődött a nyári utazási szezon, de sok utazó nem várt gondokkal szembesül a repülőtereken.

„Két évig sehová sem mehettünk a járvány miatt, ez a fennakadás most tényleg rosszkor jön” – mondja egy férfi, aki a marseille-i repülőtéren tudta meg, hogy valószínűleg sehová sem utazik, mert törölték a járatát.

Franciaországban több napja sztrájkolnak a reptéri munkások az alacsony bérek és a túl sok munka miatt. A munkabeszüntetés szinte minden járatot érint, ami Párizsba megy, vagy onnan érkezik: késnek, kimaradnak vagy egyszerűen törlik őket.

Utasok várakoznak a Scandinavian Airlines (SAS) légitársaság pilótáinak sztrájkja idején a koppenhágai repülõtéren 2022. július 2-án. A munkabeszüntetéssel tiltakozó pilóták magasabb munkabért követelnek.

(MTI/EPA/Ritzau/Claus Bech)

Spanyolországban két fapados légitársaság, az Easy Jet és a Ryanair dolgozói sztrájkolnak napok óta. Málagában, az ország egyik legforgalmasabb repülőterén kígyóznak a sorok, sokan már indulnának vissza a nyári vakációjukról, de egyelőre bizonytalan, hogy hogyan jutnak haza.

„Dániába szeretnénk visszautazni, de hirtelen törölték a járatunkat. Kértük, adják vissza a pénzünket vagy adjanak egy új időpontot, de azt válaszolták, hogy nem tehetnek semmit” – panaszolta egy utas, hozzátéve, teljesen magukra hagyták őket a légitársaságok.

Napok óta tartanak, és még a hét végén is lesznek sztrájkok a repülőtereken Spanyolországban, Belgiumban, Portugáliában és Olaszországban is. A repterek dolgozóit tömörítő szakszervezetek szerint a fapados társaságok nem tartják be az adott országok minimálbérre vonatkozó törvényeit, és rendkívül rossz körülmények között dolgoztatják a munkavállalóikat. A sztrájkok a lehető legrosszabbkor történnek, a mediterrán országokban ugyanis teljes gőzzel beindult a nyári utazási szezon.

De káosz van Frankfurtban, Londonban és Amszterdamban is.

Bokor Péter, utazási szakértő az M1-en azt mondta, a mostani helyzetet az okozza, hogy a járvány alatt lecsökkent a repülőterereken a személyzeti állomány: hiány van szinte mindenből de leginkább pilótából, utaskísérőből és utasbiztonsági ellenőrből.

„Budapesten ez kevésbé probléma, de a külföldi reptereken az utasbiztonsági személyzet hiánya nagyon nagy sorokat okoz, ahhoz hogy az ember egyáltalán bejusson a repterekre. Ezzel az is a probléma, ha emiatt kési le az utas a járatát akkor a légitársaság emiatt nem felelős, az utasnak kell megoldania a problémát” – fogalmazott a szakértő.

Eközben az amszterdami Schiphol repülőtéren bejelentették, júliustól csökkentik a járatok számát, mert annyi utast, mint ahányan most repülni szeretnének, a személyzet már nem tud kezelni.