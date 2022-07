Hidegzuhany a Disney-től: jön a meleg Pókember

A képregényeiről híres vállalat június 16-án tájékoztatta a legnagyobb rajongókat a terveiről, amelyben így írták le az új Pókember karakterét: „Web-Weaver („Hálószövő”), a Van Dyne nem éppen finom modorú divattervezője pók-erők birtokába kerül, és a megszokottól egészen eltérő Pókemberre válik” – írja a Comic Book Resources.

A cég munkatársai további műhelytitkokat is elárultak a meleg Pókemberről.

Say hello to the first gay #SpiderMan joining the #SpiderVerse!🕷🏳️‍🌈 as introduced by writer @steve_foxe, #WebWeaver makes his debut this September in the pages of Edge of Spider-Verse #5! #EdgeofSpiderVerse #TheEndofSpiderVerse #Marvel pic.twitter.com/iSsoSjSYv7

— Spider-Verse PH (@spiderverseph) June 28, 2022