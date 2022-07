Egy holland egyetemnek sikerült visszaszereznie a kibertámadással kizsarolt pénzét

Kibertámadással kizsarolt pénzét sikerült visszaszereznie a Maastrichti Egyetemnek. A holland egyetem 2019-ben bitcoinban fizetett 200 ezer eurót a zsarolóknak, ám mivel azóta a bitcoin árfolyama megnőtt, most 500 ezer eurónyi bitcoint kapott vissza – számolt be róla a De Volkskrant holland napilap. számolt be róla a De Volkskrant holland napilap.

Az ország déli részén, Maastrichtban található egyetem számítógépes rendszereit 2019-ben egy zsarolóprogram zárta le, egy olyan típusú rosszindulatú szoftver, amelyet a hackerek egy bizonyos összeg kifizetése ellenében oldanak fel. „A bűnözők több száz Windows-os szervert és biztonsági mentési rendszert titkosítottak, így 25 ezer diák és alkalmazott nem férhetett hozzá a tudományos adatokhoz, a könyvtárhoz és a levelezéshez” – írta a De Volkskrant. A hackerek 200 ezer eurót (80 millió forintot) követeltek bitcoinban, amit az egyetem egy hét után kifizetett, mert tartott tőle, hogy személyes adatok vesznek el, továbbá a diákok nem tudtak vizsgázni és dolgozatot írni. Az ügyben nyomozó holland rendőrség a kizsarolt váltságdíj egy részét egy ukrajnai, pénzmosással kapcsolatba hozott férfi számlájához tudta kötni. 2020-ban a hatóságok lefoglalták a férfi számláját, amelyen különböző kriptovaluták voltak, köztük a Mastrichti Egyetem által kifizetett összeg egy része is, 40 ezer euró (16 millió forint) értékben. A lap szerint a lefoglalt összeg két év után most érkezett meg Hollandiába, ám közben a 40 ezer eurónyi bitcoin értéke félmillió euróra (200 millió forintra) nőtt. Michiel Borgers, a Maastrichti Egyetem tájékoztatási és kommunikációs igazgatója elmondta, hogy a pénzzel az anyagi problémákkal küzdő hallgatóikat akarják segíteni. A De Volkskrant cikke szerint az egyetem elleni számítógépes támadás kivizsgálása még nem zárult le. A kibertámadás mögött álló hackereket még keresik. A címlapfotó illusztráció.