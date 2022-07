Többen meghaltak és eltűntek egy sárlavinában

A katasztrófavédelem és a rendőrség több mint kétszáz munkatársa dolgozik a helyszínen, hogy kiszabadítsa a beszakadt domboldal által betemetett embereket a Manipur államban található Noneyban. A mentési munkákat nehezíti a terep és az időjárás – mondta el egy helyi tisztségviselő.

Az illetékes hozzátette: a törmelék gáthoz hasonlóan eltorlaszolta egy folyó útját. A közelben élőket arra kérték, hogy húzódjanak biztonságos területekre.

Around 53 persons untraceable after massive #Landslide in Noney District of #Manipur . Two dead bodies found so far, rescue operation continues. #ManipurLandslide pic.twitter.com/OmfjEG5rtM

Egy manipuri vezető úgy tudja, hogy hét katona van a halottak között. A szerencsétlenségben az indiai vasúttársaság öt tisztségviselője is eltűnt.

Az építkezést a hadsereg biztosította, mert a térségben évtizedek óta lázadók tevékenykednek.

A sárlavina csütörtök hajnalban zúdult a területre, amikor az áldozatok többsége aludt.

Search ops in #Tupul , #Manipur continues.13Territorial #Army prsnl & 5 civilian have been safely rescued while mortal remains of 9 Territorial Army persnl & 1 civilian have been recovered.10 columns have been pressed into the search operation Search for 21 missing #Army prsnl on pic.twitter.com/bcowEBQ5bS

Narendra Modi indiai miniszterelnök a szövetségi kormány támogatásáról biztosította a helyi hatóságokat.

Az elmúlt három hétben pusztító esőzések zúdultak India északkeleti részére és a szomszédos Bangladesre. Az ítéletidő becslések szerint eddig legalább kétszáz ember halálát okozta Asszam, Manipur, Tripura és Szikkim államban. Bangladesben május 17-e óta 42-en vesztették életüket. Eközben százezrek kényszerültek elhagyni otthonaikat.

