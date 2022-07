A népszerű horrorfilm nyomán késelte halálra beteg nővérét

Claire Miller mindössze 14 éves volt, amikor nővérét, Helent 2021. február 22-én otthon a pannsylvaniai Lancasterben, a kora reggeli órákban hidegvérrel meggyilkolta álmában.

A kiskora óta mozgássérült Helennel hét késszúrás végzett, Claire kétszer a mellkasába, kétszer az arcába és háromszor a nyakába döfte a pengét, majd végignézte, ahogy a tehetetlen nővére elvérzik. Amikor a rendőrség a helyszínre ért, a kés még mindig az áldozat nyakában állt, Claire pedig véres ruhában, mezítláb állt kinn a hóban a ház előtt.

While Claire Miller’s lawyer said she was in a state of psychosis when she repeatedly stabbed her disabled sister in the neck, a police officer testified that she showed no signs of distress while he watched over her in juvenile detentionhttps://t.co/x61LzdTJ1d

— The Daily Beast (@thedailybeast) June 29, 2022