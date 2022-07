Gondolta volna, hogy ennyire drága az élet Észak-Amerika legnagyobb városaiban?

A kanadai Policy Advisor biztosítási cég egy új felmérést készített, amely megmutatja átlagosan mennyibe kerül az élet Kanada és az Amerikai Egyesült Államok legnagyobb városaiban – számolt be a Zero Hedge hírportál. A kutatásból kiderül a táblázatban szereplő húsz kanadai és amerikai nagyváros közül 12 város esetében a havi megélhetési költségek aránya a fizetés minimum 40 százalékát vagy annál lényegesebben magasabb arányát teszik ki, ennyivel kevesebbet hagyva az ott élők pénztárcájában.

A felmérésből kiderül, hogy a New York-i lakosok átlagosan 26 dollárt (kb. 10 ezer forint) fizetnek ki egy éttermi étkezés során, de egy palack víz is 800 forint felett kapható. Továbbá 3300 dollárt (kb. 1 275 000 forint) költenek átlagosan havonta lakhatásra, amelyhez a havi tömegközlekedés bérletének borsos, 128 dolláros (kb. 48 823 forint) ára is hozzáadódik. A hírportál táblázatában jól látható, hogy habár a New York-i havi átlagjövedelmek magasak, így is a bér több mint felét a megélhetésre fordított költségek emésztik fel.

A táblázatban szereplő húsz kanadai és amerikai nagyváros közül 12 város esetében a havi megélhetési költségek aránya a fizetés minimum 40 százalékát, vagy annál lényegesebben magasabb arányát teszi ki, ennyivel kevesebbet hagyva az ott élők pénztárcájában. Továbbá fontos szempont, hogy a felmérés által közzétett adatok csupán átlagot mutatnak, ami azt jelenti, hogy számos kanadai és amerikai lakos a feltüntetett összegeknél többet is elkölt megélhetésére.