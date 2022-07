A medencébe fulladt a táborból eltűnt kisfiú

Holtan találtak egy 12 éves fiút, aki táborozás közben tűnt el Pennsylvaniában szerda délután – írja a New York Post.

12-year-old boy found dead in pool after he went missing on a Pennsylvania camping trip https://t.co/77fJpyboP4 pic.twitter.com/HokGSp3PLr

— New York Post (@nypost) June 30, 2022