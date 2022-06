Véletlenül megölte kisfiát, öngyilkos lett az elkeseredett apa

Szörnyű tragédia árnyékolta be a virginiai Chesterfield június végi napjait. Egy helybéli édesapa kedd reggel a megszokott módon kisfiát az autóba ültette, majd útnak indult a munkahelye felé. Miután odaért, a kocsit leparkolta és bezárta, a kisfia azonban odabenn maradt. Chesterfieldben aznap több mint 30 Celsius-fokot mértek – írta a Daily Mail.

A férfit három óra elteltével, munka közben szörnyű érzés fogta el. Rádöbbent, hogy a kisfia még mindig az autóban van, elfelejtette bölcsődébe vinni. Miután a tűző napon szinte felforrósodott járműhöz rohant, rá kellett döbbennie, hogy már csak a gyerek holttestét ölelheti magához. A kicsinek a fullasztó hőségben esélye sem volt a túlélésre.

Pár órával később telefonhívás érkezett a helyi rendőrőrsre. Az apa hozzátartozói jelentették, hogy a férfi, miután hazavitte a halott kisfiút, öngyilkosságot követhetett el.

A rendőrök kiérkezésükkor megtalálták a férfi holttestét fák között. Az apa szívfájdalmában pisztolyt ragadott, majd a ház mögött lévő erdőbe sétált, ahol végzett magával.

„Ez egy kivételesen szörnyű tragédia. Őszinte részvétünk a családtagoknak, rengeteg erőre lesz szükségük, hogy feldolgozzák a történteket. Viszont most már tényleg itt az idő, hogy az emberek nagyobb hangsúlyt fektessenek a járművek folyamatos ellenőrzésére, hogy az ehhez hasonló esetek a jövőben megelőzhetők legyenek. A nyári hőség nagyon könnyen az ellenségünkké válhat, ha akár csak egy pillanatra nem figyelünk oda rá” – mondta Christopher Hensley, a chesterfieldi rendőrség hadnagya.

