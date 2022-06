Több százezer katonával ellensúlyoznák az elhibázott szankciókat?

A lezárult G7-csúcs kapcsán fölmerült a vezető nyugati hatalmak széthúzása, a gazdasági eszközök vitatható hatékonysága. Talán ezt billentené helyre a „megajánlott”, hatalmas mennyiségű NATO-katona, amiről a védelmi szövetség most folyó csúcstalálkozóján hallhattunk. Összeállításunk.

Nem tűntek meggyőzőnek elemzők szerint a G7-országcsoport háromnapos, a bajorországi Elmau-kastélyban tarott csúcstalálkozójának eredményei. A Politico szerint

„képtelenek megállítani Oroszország háborúját, vagy megakadályozni, hogy az árak elszabaduljanak,

képtelenek megállítani a Zugspitze-gleccser olvadását, vagy akár csak a fejlődő világ élelmezéséhez létfontosságú több millió tonna ukrán gabona blokádját”.

G7: kudarcba fúlt megoldási kísérlet?

Azzal büszkélkedtek az Ukrajna mellé álló országok, hogy közös célt kitűzve, együtt szállnak szembe a kihívásokkal – ám az általuk támogatott megoldások több esetben öncélúnak és ellentmondásosnak tűnnek – jegyzi meg a Politico. Így például az olaj és a gáz árának csökkentésére törekedtek, miközben kinyilvánították a fosszilis tüzelőanyagok használatának megszüntetésére irányuló célkitűzéseiket – fogalmaz a brüsszeli lap.

In response to #Russia’s invasion of #Ukraine, #NATO has reinforced its defensive presence in the eastern part of the Alliance with more troops, planes & ships. Check out the latest overview ⤵️ pic.twitter.com/75LHM1a9n2 — Oana Lungescu (@NATOpress) June 29, 2022

Elő akarják mozdítani a szabadpiaci kapitalizmust – folytaja a Politico –, miközben árszabályozást vezetnek be az energiára.

A most meghozott döntések nem kezelik időszerűen a háború kérdését és csak súlyosbítják az éghajlati válság kihívásait

– mondta az ülés zárásakor David King, az éghajlatválsággal foglalkozó tanácsadó csoport elnöke, az Egyesült Királyság korábbi tudományos főtanácsadója.

A G7-ek vezetői között továbbra is nézetkülönbségek vannak a Putyinnal való bánásmódot illetően: Boris Johnson brit miniszterelnök például határozottan figyelmeztette Emmanuel Macron francia köztársasági elnököt, hogy ne próbálkozzon a jelenlegi helyzetben az ukrajnai rendezéssel, mert az szerinte „tartós instabilitáshoz” vezetne.

A britek gyakorlatilag attól félnek, hogy Párizs „kiugratná” egy rendezési kísérlettel Ukrajnát a háborúból, miközben az angolszász tömb éppen a fegyveres megoldást preferálva szeretné érdekeit érvényesíteni.

NATO: több százezer katonával ellensúlyoznák a kudarcot

Pedig a tét nem kicsi:

„Ha a Krímet megtámadják, az a harmadik világháború lesz. Számunkra a Krím Oroszország része.

Ez azt jelenti, hogy örökre Oroszország része marad” –idézi a Le Figaro Dmitrij Medvegyevet, a Putyinhoz közel álló volt elnököt.

Ebben a környezetben meglepetést okozott a NATO madridi csúcstalálkozóján Jens Stoltenberg NATO-főtitkár szerdai bejelentése, miszerint

a katonai szövetség hamarosan 300 ezer katonát állít magas szintű készültségbe, válaszul Oroszország háborús fellépésére.

Az Oroszország elleni gazdasági, tudományos és technológiai blokád hazafias érzéseket kelt, még azokban is, akik kezdetben ellenezték Oroszország ukrajnai fegyveres agresszióját – derül ki Yakov Rabkin cikkéből. A Montreali Egyetem tanára, aki jelenleg Szentpéterváron tanít néhány hétig, a Lapresse.ca című kanadai lapban írt a közhangulatról. A publicistaként is ismert egyetemi tanárnak ugyanis alkalma nyílt, hogy ott élő értelmiségiekkel, véleményformálókkal beszélgessen.

Míg néhány prominens orosz elhagyta az országot, és elítéli az ukrajnai fellépést, az ország elitjének nagy része a trikolór (a háromszínű orosz zászló) mögé állt – írja Rabkin. Az elemző példaként hozta fel Dmitrij Trenin politológust, aki a moszkvai Carnegie Központ igazgatója volt, mielőtt az orosz kormány az intézményt áprilisban bezárta.

Akik nem tartoznak a „nemzetközi közösségbe”

A jól ismert, Nyugat-párti értelmiségi májusban azt írta, hogy Oroszország puszta léte is veszélyben van. Nemrégiben a Thee New York Timesnak adott interjúban az Ukrajnában elérendő „stratégiai sikert” jelölte meg országa legfontosabb céljaként. Trenin az ország átszervezése mellett érvel, hatékonyabb orosz gazdaságra lenne szerinte szükség és nagyobb társadalmi igazságosságra.

Elmau, Germany

Mindeközben figyelemre méltó Kína álláspontja is.

So next time when they talk about “international society”, you know what they mean… pic.twitter.com/3sV23dxLCp — Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) June 28, 2022



A kínai külügyminiszter, Lijian Zao Twitter-bejegyzésében figyelmeztetett a G7 retorikájában szívesen használt, s a legújabb csúcs dokumentumaiban is felbukkanó hivatkozásra, miszerint a G7-ek „a nemzetközi közösség nevében” tesznek lépéseket:

„Míg a G7-csoport által képviselt országok összlakossága 777 millió fő, a BRICS (gazdasági társulás Brazília, Oroszország, India, Kína és Dél-Afrika részvételével – a szerk.) országaiban 3,2 milliárd ember él. Hát, így kell értelmezni azt, hogy »nemzetközi közösség«, ha ők legközelebb erről beszélnek”

– írta epésen a politikus.

