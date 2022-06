Szőnyegbe csavarva próbálta eltüntetni felesége holttestét - 25 év után bukott le

Egy 24 éves gyilkosság végére tettek pontot Ohióban, ugyanis végre sikerült bebizonyítani, hogy a férj meggyilkolta a feleségét.

A férfi 1998-ban meggyilkolta a feleségét, a holtestet pedig egy szőnyegbe göngyölve rejtette el egy Utah állambeli út szélén Maidenwater Spring közelében. A gyilkossági ügy lezárásra és a férj elítélésére 25 évet kellett várni.

A fejlett DNS-technológia segítségével az állami rendőrség megállapította, hogy Lina Reyes-Geddest az időközben elhunyt férj, Edward Geddes ölte meg.

A hatóságok szerint a nőt műanyag zacskókba burkolták, ragasztószalaggal körbetekerték, majd kötéllel is megkötözték, hogy hálózsákba csavarják, mielőtt a szőnyegbe tekerték volna.

A nő holttestének megtalálása után kihallgatták a férjét, aki azt állította, hogy felesége Ohióból Texasba, majd Mexikóba utazott.

Brian Davis, Utah állam nyomozóirodájának ügynöke a New York Post napilapnak elmondta, több korábbi sikertelen kísérlet után a hatóságok egy speciális vákuum segítségével tudtak DNS-t kinyerni a kötélből.

Mivel Geddes 2001-ben megölte magát, és elhamvasztották, a rendőrségnek két rokonától kellett DNS-t szereznie, hogy összehasonlíthassák a kötélen lévővel – mondta Davis.

A kötélen a férj mintája mellett egy másik férfi DNS-ét is megtalálták, de ezt a személyt később kizárták a gyanúsítottak listájáról. A férjet az is gyanúba keverte, hogy felesége eltűnését nem ő jelentette be a rendőrségen, hanem a nő Mexikóvárosban élő nagynénje.