Kikapcsolhatják az áramot és a gázt a nem fizető német ügyfeleknél

Hessenben már most is gondot okoznak az energiaárak az ügyfeleknek, a fogyasztóvédelmi központ pedig attól tart, hogy sokan nem fogják tudni fizetni a számláikat, és akár ki is kapcsolhatják náluk az áramot.

Philipp Wendt, a fogyasztóvédelmi központ ügyvezető igazgatója azt mondta, az áram vagy a gáz kikapcsolása már a második részletfizetés elmaradásával és száz eurónál nagyobb tartozás esetén is lehetséges – számol be a Frankfurter Allgemeine Zeitung. Wendt felszólította a szövetségi politikusokat, hogy legkésőbb idén szeptembertől törvényi úton tiltsák meg az energiaellátás szüneteltetését, „legalább addig, amíg a gázvészhelyzet érvényben van”. Hozzátette, „nagy a kockázata annak, hogy az emberek ősszel áram és gáz nélkül maradnak”. Az ügyfelek eddigi bevált taktikája az volt, hogy áremelkedés esetén élt a különleges felmondási joggal, és olcsóbb tarifára váltott egy másik szolgáltatónál. Peter Lassek, a fogyasztóvédelmi tanácsadó központ fogyasztói jogi csoportjának vezetője azonban elmondta, hogy ez már nem működik, mert „az energiapiacok rendkívüli helyzete és a feszült árhelyzet miatt jelenleg nagyon nehéz vonzó áram- vagy gáztarifát találni, ezért azt tanácsoljuk, hogy jelenleg ne változtassanak elhamarkodottan a jelenlegi tarifán”. Tavaly több mint tízezren fordultak a hesseni tanácsadó központhoz az áremelkedés, valamint az egyes energiaszolgáltatók jogellenes magatartása miatt, ezért ingyenes forródrótot hozott létre a szervezet az energiajoggal, valamint az energiaárakkal kapcsolatban. 2021-ben több mint 700-an, idén pedig több mint 3800-an kértek itt támogatást. A tendencia emelkedő. Philipp Wendt úgy fogalmazott, „az energetikai témájú konzultációk aránya ebben az évben 10 százalékról 30 százalékra emelkedett. A kapacitásunk határán vagyunk, többre nincs lehetőség”. A tavalyi évben összesen csaknem nyolcvanezren keresték fel a hesseni fogyasztói tanácsadó központot.