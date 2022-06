Bataclan-mészárlás: életfogytiglan Abdeslamnak, a kértnél enyhébb ítéletet kaptak társai

Az 1994-ben elfogadott, s a francia igazságszolgáltatásban igen ritkán alkalmazott, a tényleges életfogytiglani börtönbüntetést lehetővé tevő 132-23-as cikkelyt most alkalmazták először terrorcselekmény esetében. A párizsi Bataclanban és más helyszíneken elkövetett, 132 áldozatot követelő tömegmészárlásért Salah Abdeslamot életfogytiglanra ítélő bíróság döntései ellen még fellebbezést nyújthat be a per összes vádlottja. Konzervatív véleményformálók az iszlamizmussal szembeni, erőteljes fellépést hiányolják.

Csak hazugság hagyta el a szájukat vagy hallgattak – így foglalta össze a 2015. november 13-i franciaországi terrortámadások ügyében meghallgatott gyanúsítottak magatartását, hozzáállását a Le Figaro vezércikkírója azt követően, hogy kihirdették az első fokú ítéletet a tömegmészárlás ügyében. Mint ahogy a cikk is fogalmaz, „az iszlamista fanatikusok tettére, akik egy szektás ideológia nevében gyilkolnak, egy demokratikus ország a köztársasági igazságszolgáltatás eszközeivel” válaszolt. A kilenc hónapig tartó, 2021. szeptember 8-án megkezdődött tárgyalás során, amelynek célja az volt, hogy fényt derítsen a 2015. november 13-i terrortámadásra, számos ismeretlen részlet derült ki az elkövetők körülményeit, motivációját illetően. Európa történetében is jegyzett vérfürdő A lap, kerekítve az áldozatok számát, szembesíti az ítéleteket „a családok gyászával, a 400 sebesült fizikai és lelki fájdalmával” és felidézi, hogy a bíróság „napokig tartó tanúvallomások és védőbeszédek után” döntött. A belga rendõrség által közreadott archív kép Salah Abdeslamról. (Fotó:MTI/EPA/Belga rendõrség) „A határozott tiltás ellenére – sem védősisak, sem golyóálló mellény nem volt rajtunk – bementünk az épületbe: ott volt a parancsnokunk, aki segítséget kért. A teremben apokaliptikus állapotok fogadtak minket. Az egymásra dobált holttestek között Kalasnyikov-tárakba botlottunk. Egy nő kapott a lábam után – sajnos ott, akkor nem tudtam rajta segíteni. Az első túlélő, akit megtaláltunk, egy ötéves kisfiú volt, akit az édesanyja a fején egy zajszűrő fülvédővel hozott el a koncertre” – nyilatkozta a sajtónak 2021 őszén egy volt rendőr, aki a párizsi terrortámadások idején társaival elsőként lépett be a Bataclan koncerttermébe az ott történt tömegmészárlások után. Mint arról korábban a hirado.hu is beszámolt, ez a 132 halottat és 413 sebesültet követelő, brutális iszlamista terrortámadás volt után a második legtöbb halálos áldozattal járó merénylet Európa II. világháború utáni történetében. (Az eddigi legvéresebb tömegmészárlást szintén iszlamisták követték el Madridban, ott 191 embert öltek meg.) A hibás mellény A 2015 novemberében 132 embert meggyilkoló és további százakat megsebesítő fanatikus kommandósok egyetlen életben maradt tagját, a 32 éves Salah Abdeslamot szerdán tényleges életfogytiglanra ítélő, külön erre a célra létrehozott törvényszék megállapította, hogy “társszerzője” volt a párizsi és Seine-Saint-Denis-i iszlamista gyilkosságoknak. Abdeslam a büntető törvénykönyv szerinti maximális büntetéssel nézett szembe, őt a Bataclanban elkövetett véres túszejtés rendőrök ellen elkövetett emberölési kísérlet társbűnösének is nyilvánították. Indoklásukban elutasították Abdeslam érvelését, miszerint önként lemondott arról, hogy robbanóanyaggal töltött mellényét egy forgalmas helyen működésbe hozza: a bíróság szerint ez a szerkezet, melyet az elkövető egy kukába rejtett el, tehát a robbanószerkezet “nem volt működőképes”. A mészárlásban részt vevő, ám azt túlélő terrorista tehát nem egyéni megfontolása alapján mondott le a szerkezet működésbe hozásáról. Az életfogytiglani büntetést, amely megtiltja a büntetés harminc év előtti módosításának kérelmezését, öt olyan vádlottal szemben is kimondták, akik eddig ellenőrizhetetlen hírek szerint azóta az iraki-szíriai harcmezőkön haltak meg, és akiket távollétükben ítéltek el, köztük elsőként Oszama Atart, az Iszlám Állam (IÁ) egyik vezető tagját és az Európában elkövetett támadások fő támogatóját. Nem pszichológiai probléma Az életfogytiglan, 22 év múlva történő felülvizsgálattal, Mohamed Abrininek, Salah Abdeslam gyermekkori barátjának és az iszalamista kommandósok vezetőjének. Abelhamid Abaaoudnak is kijárt. Abrinini szállította Brüsszelből Párizsba a merénylőket. Az Oszama Atar által kiválasztott, de szerencsére Rakka és Brüsszel között letartóztatott két személyt, Adel Haddadit és Muhammad Usmant, akiket az iszlamista vezér öngyilkos merényletek elkövetésére választott ki Európában, 18 év szabadságvesztésre ítéltek, amelynek kétharmadát biztonsági őrizetben töltötték. Yassine Atart, Usman öccsét, akinek a védője felmentés mellett érvelt, bűnösnek találták a szervezett, terrorista bűncselekményben való részvételért, hiszen tudott bátyja készülő tettéről. Szabadlábon jelent meg három gyanúsított, Abdellah Chouaa, Ali Ulkadi és Hamza Attu – őket 4-5 éves börtönbüntetésekre ítélték, melyekből 2-3 évet felfüggesztettek. Ezek az ítéletek jóval enyhébben voltak az ügyészség által előterjesztett és igényelt büntetéseknél. Franciaországban és Belgiumban sokan élnek (ma is) a terroristák közül. Nem pszichológiai kérdésről van szó – fogalmaz a Le Figaro szerdai száma, arra utalva, hogy az iszlámista terrorcselekmények elkövetőit szinte az elkövetés pillanatában „mentális betegnek” nyilvánítják, s már a legelső rendőrségi és sajtóközlemények is ebben a szellemben szólnak róluk. Megengedhetetlen gondatlanság A lap – összhangban az ügyben megfogalmazott konzervatív politikusok véleményeivel – úgy látja, rengeteg mulasztás áll mind a Bataclannál történtek mögött, mind az iszlamista terrorizmus elleni fellépést illetően. „Atar, Abaaoud, Abdeslam – a kommandósok egyetlen életben maradt tagja – és a november 13-i támadók többsége már évek óta ismert volt. A felügyelet és a szolgálatok közötti együttműködés hiánya miatt mégis szabadon mozogtak Európától a Közel-Keletig. Ez a gondatlanság annál is inkább bűnös volt, mivel tíz hónappal korábban történtek a Charlie Hebdo és a Hyper Cacher elleni támadások ” – idézi fel a Le Figaro. A Bataclan-ügyben meghozott ítéletek „szigorúak” a Le Monde című baloldali-liberális napilap szerint, míg Marine Le Pen, a Nemzeti Tömörülés (RN) vezetője úgy látja: „Salah Abdeslam életfogytiglani börtönbüntetése megkönnyebbülés az egész francia nemzet számára. (…) Most az a kötelességünk, hogy megsemmisítsük az iszlamista fundamentalizmust.” Címlapfotó: Rendőrök a párizsi Bataclan koncertteremnél 2015. november 13-án este. (Fotó: MTI/EPA/Christophe Petit Tesson)