Hogyan kellene most beszélni Oroszországgal? – Anne Holper és Lars Kirchhoff elemzése

Anne Holper és Lars Kirchhoff a béke- és konfliktuskutatás területén dolgoznak az Odera menti Frankfurt Viadrina Európai Egyetemen, ahol a Békemediációs Központot vezetik, amely 2018 óta többek között a német külügyminisztériumnak nyújt módszertani tanácsadást közvetítési kérdésekben. Közösen jegyzik a Békemediáció – a módszertan, a hatalom és a politika közötti feszültség (Friedensmediation – Spannungsfeld aus Methodik, Macht und Politik) című könyvet, valamint 2014 óta különböző feladatokat látnak el az ukrajnai közvetítési programban.



Cikküket azzal kezdik, hogy azokat, akik a német talk show-kban, politikai vitákban a Putyinnal való tárgyalások mellett érvelnek, „reflektálatlannak, naivnak vagy akár árulóknak” tartják. Csakhogy, jegyzik meg a szerzők, a kérdés nem az, hogy beszéljünk-e az oroszokkal, hanem az, hogy miről és mikor beszéljünk velük, az Oroszországgal való együttélés ugyanis egyszerűen alternatíva nélküli. Hozzáteszik, ma sok német a fegyverszállítások mellett áll, és ezért senki sem vádolja őket az erőszakra való hajlam vagy éppen a stratégiai és erkölcsi érzék hiánya miatt.

Azonban, jegyzik meg, „egyre több hang sürgeti azt, hogy kezdődjön meg egy nemzetközi szinten koordinált, többoldalúan támogatott tárgyalási folyamat előkészítése – olyan szakértői körökből is, amelyek elsődleges célja deklaráltan az ukrán szuverenitás védelme”.

Juan Diaz-Prinz, az Egyesült Államok Békeintézetének (United States Institute of Peace) szenior szakértője fogalmaz úgy, hogy „a kérdés nem az, hogy beszéljünk-e az oroszokkal, hanem az, hogy miről beszéljünk velük – és mikor”. A Focus szerzői kiemelik, hogy osztják ezt az álláspontot, hozzátéve még azt a kérdést, hogyan zajlanak ezek a tárgyalások, és ki milyen szerepet tölt majd be a kezdeményező és moderátor szerepében. Hozzáteszik, ha a következő hetekben valódi katonai patthelyzet alakul ki, akkor kedvező tárgyalási lehetőség nyílik, a fegyverszállítások és a szankciók következményeként is, azt azonban nehéz megjósolni, mikor nyílik meg ez a lehetőség.

A szakértők szerint épp ezért már most előkészületeket kell tenni egy kölcsönösen elfogadott, többoldalúan támogatott és rugalmasan ellenőrizhető struktúra létrehozására a tárgyalások előkészítéséhez.

„A nemzetközi közösségnek azonban el kell fogadnia – teszik hozzá –, hogy az Oroszországgal folytatott érdemi tárgyalásokra csak magasabb szintű kérdésekkel egy csomagban kerülhet sor, ráadásul nem szabad a fegyverszállításokat és a tárgyalásokat vagy-vagy kérdésként kezelni.” Főleg abban a megközelítésben, hogy a Forsa felmérése szerint a német állampolgároknak csak 25 százaléka hisz abban, hogy az ukrajnai háborút katonai eszközökkel meg lehet nyerni, míg 68 százalék szerint a háborút csak tárgyalásokkal lehet lezárni. Persze, mutatnak rá a szerzők, a kutatások ellentmondásokat is mutatnak a német társadalmon belül, mert a fenti számok mellett a mérés azt jelzi, hogy a többség, 56 százalék szerint a nehézfegyverek szállítása már helyes.

Hangsúlyozzák, hogy a német társadalom kemény belső ellentmondással küzd, ellentét mutatkozik a valóság jelenlegi értékelése, valamint és a mélyen gyökerező alapvető meggyőződések között. Egyfelől azt mondjuk, az orosz támadás visszaverésére fegyvereket kell szállítani, a konfliktust azonban ténylegesen csak tárgyalásokkal lehet lezárni. A szakértők véleménye szerint ez vezetett ahhoz az erősen polarizált vitához, ami jelenleg zajlik, azaz, az úgynevezett „vagy-vagy séma”, vagyis, „ha az egyiknek igaza van, a másiknak rossznak kell lennie” szinte lehetetlenné teszi az objektív mérlegelést.

Két komoly dilemma vizsgálatára tettek javaslatot a szerzők

A szerzők javaslata az, hogy meg kell vizsgálni azt a két dilemmát, amelyek elzárják a valódi tárgyalásokhoz vezető utat.

számú dilemma: „A tárgyalások elkerülhetetlenül szent dolgok feláldozásához vezetnek”, azaz a háború befejezéséhez előbb-utóbb tárgyalásos megoldásra van szükség. „Oroszország folyamatos katonai akciói miatt ez csak Ukrajna számára elfogadhatatlan áldozat árán tűnik lehetségesnek, méghozzá területfeladással” – teszik hozzá. számú dilemma: „A tárgyalások legitimálnak egy háborús bűnöst”, azaz „a Putyinnal folytatott hivatalos tárgyalások hallgatólagosan legitimálnák hatalmi igényeit, egyben háborús bűntetteit, valamint további, a nemzetközi joggal ellentétes lépéseket, amit mindenáron el akarunk kerülni” – írják a szerzők.

A tárgyalóasztal a megoldás

Az egyes számú dilemma esetében a szerzők közlik, úgy tűnik, a feltételezés szerint a katonai erőviszonyoknak teljes mértékben és lineárisan meg kell határozniuk a tárgyalások kimenetelét. Hozzáteszik, „a tárgyalóasztalnál is nagyon hatékonyan lehet heccelni a helyzetileg fölényben lévő felet, ahogyan ezt most szankciókkal és fegyverszállításokkal teszik. Ezért Ukrajnán kívül más tárgyalópartnereknek is tárgyalóasztalhoz kell ülniük, és az ukrán szuverenitáson kívül más kérdésekről is tárgyalni kell”.

Ebben az esetben csak az számít, hogy az esetleges tárgyalások a „kemény tárgyalások” legyenek, módszertanukban is a félelmetes orosz „békediktátummal” szemben, amihez erős, minden pártra kiterjedő eljárási szabályokra, valamint mindkét fél számára ösztönzőkre és garanciákra van szükség.

Ez csak akkor lehetségesek, ha több, erős befolyással bíró, kiegyensúlyozott szereplő ül az asztalnál.

Ennek a közvetítői kezdeményezésnek reális célokkal kell rendelkeznie, első lépésben a két állam együttélése, második lépésben pedig a békés egymás mellett élés kérdése, valamint világos előfeltételekkel, úgymint orosz kivonulás, háborús bűnökre vonatkozó amnesztiák eltörlése, valamint egyértelmű iránymutatásokkal, azaz Ukrajna dönt az ukrán szuverenitás kérdéseiről, azonban a mögötte álló nemzetközi kérdések politikai szempontból megtárgyalhatók. A szakértők szerint a rövid diplomáciai kapcsolatfelvételeknek a „hosszú asztalnál” vagy a Putyinnal folytatott telefonbeszélgetéseknek véget kell vetni.

Beszélni kell az eddig ki nem mondott dolgokról is

A második dilemmát esetében is hasznos először differenciálni: nem az a kérdés, hogy a tárgyalásokra sor kerül-e, hanem az, hogy ezek miként történnek. Sem a háborús bűnök elhalványulása, sem Putyin büntetlensége nem természetes következményei a tárgyalásoknak. Ezek a félelmek jogosak, a tárgyalási folyamatokban pedig tudatosan kell ellenük fellépni, automatizmusok nélkül.

Egy másik feltételezés szerint az emberiség elleni bűncselekményekkel járó, jogellenes támadó háború hitelteleníti a mögöttes aggodalmakat és érdekeket, a vitát az „Oroszország jogos érdekeinek” kérdése is rendszeresen eszkalálja.

Azonban, ki kell mondani, hogy természetesen Oroszországnak vannak jogos érdekei. Ezek azonban nem legitimálják azt a módot, ahogyan Putyin megpróbálja érvényesíteni az orosz érdekeket – az kétségtelenül erkölcsi katasztrófa. Azonban, ha a jogos érdekek tartósan kimondatlanok maradnak, akkor az atomhatalom Oroszországgal való együttélés nem lesz sikeres.

A szerzők említik Putyin követelését, hogy mindenkinek el kell ismerni a nyugati dominanciájú egypólusú világrend végét. Érvelésével képes felhasználni az ázsiai és afrikai országok emancipációs törekvéseit saját hatalmi-politikai terjeszkedési ambícióihoz, amire egyértelmű bizonyítéka a dél-afrikai külügyminiszter, Naledi Pandor kijelentése a G7-csúcson, miszerint a most felvetett kérdésekről már több mint tíz éve beszélnek anélkül, hogy az afrikai nézőpontot egyáltalán figyelembe vették volna.

Konklúzió: összetett tárgyalási folyamatokra van szükség

Természetesen a többpólusú világrend elismerése nem legitimálja az agressziót, azonban a nemzetközi közösség nem fogja tudni elkerülni a sorozatos újratárgyalást, a jogos érdekek védelme mellett. Egy párbeszédben, ellentétben a harctérrel, megbízható ellensúlyozással az újratárgyalás irányítható, még akkor is, ha Oroszország és Kína jelentős részesedést követel magának.

Németország fokozatos tétovázása, amely párhuzamosan zajlik Oroszország egyértelmű normatív elítélésével, felhasználható egy lehetséges szerepre: az Oroszország és a Nyugat közötti együttélés úttörő erejeként, amely hatékonyan ötvözi a keménységet és a párbeszédet. Ehhez meg kell bízni abban, hogy Ukrajna, a német lakosság és a nemzetközi partnerek megértik a háborúban álló felek közötti tárgyalások elkerülhetetlenül problémákkal terhelt jellegét.

Ehhez vissza kell állítani azt a hitet, hogy az ilyen összetett tárgyalási folyamatok csak közvetlen kapcsolatfelvételben lehetnek sikeresek, és hogy a szakszerűen végzett közvetítés képes a dilemmák feloldására. Ehhez meg kell találni a pillanatot, amikor eljön az ideje egy Oroszországgal folytatott párbeszéd fórumának kidolgozására. Már régóta erre kellene felkészülni.