A Jóbarátok rendezője fizet, amiért nem volt elég színes bőrű a sorozatban

A Jóbarátok egyik alkotója, Marta Kauffman bocsánatot kért, mert a sorozatot kritizálók szerint az alkotás nem volt elég sokszínű.

A népszerű sorozat 1994 és 2004 között futott, és hat fehér bőrű, heteroszexuális barát mindennapjait mutatja be New Yorkban. A sorozat kritikusai szerint azonban az alkotás nem elég sokszínű, mivel a tíz évad alatt csak két visszatérő színes bőrű karakter tűnt fel benne – írja a New York Post.

A 65 éves Kauffman eleinte nem törődött a negatív kritikákkal. Állítása szerint 2020-ban, George Floyd halála után, aki rendőri intézkedés közben vesztette életét, megváltozott a világról alkotott képe.

„Akkor tudtam, hogy pályakorrekcióra van szükségem” – kezdte a televíziós írónő. „A bűnösség beismerése és elfogadása nem könnyű. Fájdalmas a tükörbe nézni. Szégyellem, hogy 25 évvel ezelőtt nem tudtam jobban” – mondta Kauffman.

A televíziós író és producer bocsánatkérésként négymillió dollárt ajánlott fel a Brandeis Egyetemnek egy olyan alapítvány létrehozására, ami az iskola afrikai és afroamerikai tanulmányok tanszékét támogatná. Az alapítvány emellett azt is segítené, hogy a tanszék több tudóst és tanárt toborozzon, és hosszú távú kutatási célokat határozzon meg.

Tavaly tűzték műsorra a Jóbarátok: Újra együtt című alkotást, amely az ikonikus sorozat előtt tiszteleg. A vígjáték után ismét felszólították az alkotókat, hogy foglalkozzanak a sokszínűség hiányával. Kauffman a negatív kritikák után így fogalmazott: „Nem tudom, hogy a kettő hogyan kapcsolódna egymáshoz, és hogy hogyan tudtunk volna ezzel foglalkozni az új részben.”

Kauffman az elmúlt hónapokban többször is beszélt arról hogy a szereplőválogatásnál nem figyeltek arra, hogy a színészek bőre fehér legyen, nem tudatosan válogatták így a szereplőket. Ezt a sorozat társalkotója, Kevin Bright is megerősítette, mondván, hogy Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matt LeBlanc és Matthew Perry között egyszerűen meg volt a kémia.

Az írónő a Los Angeles Timesnak adott interjúban kiemelte, hogy a jövőben tudatosan figyel arra, hogy színes bőrű emberek is szerepeljenek az alkotásaiban. „Mostantól kezdve minden produkciómban arra akarok figyelni, hogy tudatosan alkalmazzak színes bőrű embereket, és aktívan foglalkozzak fiatal színes bőrű írókkal” – fogalmazott.

A négymillió dolláros bocsánatkérő adomány után Kauffman elmondása szerint rengeteg szeretetet és bátorítást kapott, többen hozzátették, hogy már régóta esedékes volt a gesztus.

Címlapfotó: Courteney Cox és Jennifer Aniston színésznők az Amerikai Filmintézet életműdíjának 46. átadóünnepségén Hollywoodban (Fotó: MTI/EPA/Paul Buck)