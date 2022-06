UFO-t videóztak az égen - egy órán át lebegett a város felett

Furcsa fények jelentek meg hétfőn késő este a San Diego feletti égbolton. A Twitteren megosztott videón fénypöttyök láthatók, amelyek két-három fénysorrá állnak össze az égen.

A különleges égi jelenséget többen is észlelték az Egyesült Államokban. Egyesek azt állították, a fénycsíkok közel egy órán keresztül voltak láthatók – olvasható a Fox News amerikai kábelhíradó cikkében.

Somebody explain the lights in the sky in San Diego. #sandiego #lightsinthesky pic.twitter.com/Kj2ahIltiP

Mások szerint a hétfőn észlelt fények ufók lehettek.

San Diego right now, above Mission Beach. Mystery lights… from 2-6 at any one time that change formations. #Aliens pic.twitter.com/FkJPPMtMeD

A San Diego-i rendőrség arról tájékoztatta a lakosságot, hogy a fények egy katonai gyakorlat jelzőfényei lehettek, de ez nem győzte meg a közvéleményt, főleg mivel korábban is láttak hasonló fényjelenséget az égen, amit azóta sem sikerült megmagyarázni.

Hasonló fénypontokat észlelt egy pilóta decemberben, amikor több mint 11 ezer méter magasan repült a Csendes-óceán felett. A furcsa égi jelenségeket videóra is vette – derül ki a The Tribune cikkéből.

A pilot claims he saw a fleet of #UFOs over the Pacific Ocean. The video was shot at around 39,000 feet. 🛸👽

The suspected #alien aircraft took the form of ‘weird’ rotating lights moving across the sky. 😳

What are your thoughts on the footage? 👀🤔 pic.twitter.com/N0I2WS2kYq

— Watched (@_watched) December 7, 2021