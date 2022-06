Spanyolország teljes körű együttműködést ígér a melillai incidens ügyében

Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök szerdán ígéretet tett arra, hogy kormánya teljes körűen együttműködik annak a 23 afrikai migránsnak a halála kivizsgálásában, aki a múlt pénteken próbált bejutni a spanyol Melilla enklávéba marokkói területről.

„Sajnálom a Melillával határos észak-marokkói Nador településen történt haláleseteket” – mondta a kormányfő a Cadena Ser rádiónak adott interjújában szerdán. Kiemelte azonban Ceuta és Melilla – a marokkói területen lévő két spanyol enklávé – jogát a biztonságos határokhoz, és egyúttal megvádolta az emberkereskedelmet folytató bűnbandákat is.

Sánchez határozottan kiállt a spanyol és a marokkói biztonsági erők támogatása mellett.

Azóta nyilvánosságra került számos felvétel az incidensről, s látható, ahogyan a hatóságok brutálisan léptek fel a kétezer migránssal szemben, aki erőszakkal próbált bejutni Melillába.

Madrid és Rabat, még kedden, kemény szavakkal illette az ENSZ-t, amely elítélte a pénteki események során alkalmazott„ túlzott erőszakot”, és azt „elfogadhatatlannak” nevezte.

Stéphane Dujarric ENSZ-szóvivő leszögezte: „Szeretném elmondani, mennyire megdöbbentettek bennünket (…) a hétvégi erőszakos cselekmények az észak-afrikai marokkói-spanyol határon. A migránsoknak emberi jogaik vannak, és ezeket a jogokat tiszteletben kell tartani, de túlságosan is gyakran látjuk, hogy ezeket megsértik” – tette hozzá, és hangsúlyozta, hogy az ENSZ „a határ mindkét oldalán” megállapította a túlzott erőszak alkalmazását.

A spanyol kormányfő azt mondta, hogy csak egy nappal később, szombaton szerzett tudomást a történtekről. Emlékeztetett ugyanakkor arra, hogy a melillai eseményekkel kapcsolatban három vizsgálat is folyamatban van, ebből kettő Spanyolországban. A spanyol ügyészség kedden vizsgálat megindítását kérte a pénteki események „megvilágítására”, miután a spanyol ombudsman újabb vizsgálatot jelentett be. Sánchez továbbá kitért arra, hogy Marokkóban a helyi ügyészség is vizsgálatot indított.

„Bíznunk kell az intézményekben” – mondta, és megígérte, hogy kormánya „teljes mértékben együttműködik” ezekkel a vizsgálatokkal „a tények tisztázása érdekében”. Hozzátette egyben, hogy a pénteki tragédia “olyan dráma utolsó felvonása, amely jóval korábban kezdődött”, vagyis azokban az országokban, ahonnan ezek a migránsok érkeztek.

„Nekünk Szudánban kell dolgoznunk, mivel ez az az ország, ahonnan a Melillába bejutni próbáló migránsok nagy része érkezett” – fogalmazott a spanyol miniszterelnök. S megismételve korábbi kijelentését, leszögezte: „a fő bűnösök a maffiák (…), amelyek emberekkel kereskednek”.