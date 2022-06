Ítéletidő Karintiában: sárlavina sodort el két embert

Földcsuszamlások és áradások miatt riasztást adtak ki a dél-ausztriai Karintia tartományban szerdán. Különösen nagy pusztítást végzett az ítéletidő Villach és Villach-Land járásokban, az osztrák katasztrófavédelmi egységek kora reggel óta keresnek két embert, akiket elsodort a sárlavina – számolt be a Kronen Zeitung.

Johannes Moser hidrológus szerint 30 évente egyszer tapasztalható hasonló mértékű áradás a dél-ausztriai tartományban.

Az ORF osztrák közszolgálati csatorna beszámolója szerint többeket helikopterrel kellett kimenekíteni az elárasztott településrészekről.

Az orkánerejű szél kedd este fákat csavart ki a földből, illetve távvezetékeket és tetőket rongált meg.

Schlimme Bilder aus #Arriach in #Kärnten, welches heute Nacht von mehreren Unwetterzellen getroffen wurde. Der Ort ist derzeit lt. ORF von der Außenwelt abgeschnitten und nicht durch die Einsatzkräfte erreichbar ©️ Mario Kornberger @Kachelmannwettr @manu_bx @alpen_wetter pic.twitter.com/iLrZ7b2a3N — Unwetter-Freaks (@MichaelHutter6) June 29, 2022

Az ítéletidő különösen a Villach közelében található Gegendtalban okozott súlyos károkat. Treffen am Ossiacher See és Arriach településeken néhány lakóházat az első emeletig elöntött a sár. Egy ideig a tűzoltósághoz vezető út is használhatatlan volt.

„Arra kérjük az embereket, hogy ne hagyják el otthonaikat, és lehetőleg a házak emeleti szintjein tartózkodjanak, mivel továbbra is magas a sárlavinák és a villámárvizek kialakulásának veszélye” – mondta a régió katasztrófavédelmi szóvivője a Kronen Zeitungnak.

