Cápa támadt a védtelen fürdőzőre, lezárták az egész strandot

A tragédia a híres Garden Route mentén fekvő Plettenberg Bayben, a Sanctuary Beach nevű strandon történt kedden. Az áldozat egy férfi, aki több méterre kiúszott a tengerbe.

Nem tudni biztosan, hogy milyen cápa támadta meg a fürdőzőt, egy szemtanú által készített videó alapján azonban úgy tűnik, hogy egy fehér cápa lehetett.

A Great White shark was spotted near the Sanctuary Beach in Plettenburg. A hiker captured this video at 14:10. According to the @NSRI, a deadly shark attack had taken place a minute earlier. Video supplied by Gunnar Sigge. @TimesLIVE pic.twitter.com/GTSfUGwcIV

